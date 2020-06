Verratti e il “vizietto” in vacanza a Saint-Tropez, il centrocampista del Psg è recidivo [FOTO]

Marco Verratti si concede un po’ di relax e non solo quello. Visto lo stop del campionato francese, il centrocampista del Psg ne ha approfittato per andare in vacanza a Saint-Tropez. Ed è stato beccato a fumare qualche sigaretta. Immortalato dal ‘The Sun’ in compagnia della sua fidanzata, la modella Jessica Aidi, Verratti non è nuovo ad episodi del genere. Come ricorda il tabloid inglese, infatti, nel 2016 venne “pizzicato” dalla moglie di Marquinhos che, postando una foto del marito e dell’ex centrocampista del Pescara, rivelò il vizio del calciatore del Psg. In basso la FOTO.