Violenza shock negli Usa, anziano sbattuto a terra dalla polizia: è grave [VIDEO]

Ancora un episodio di violenza negli Stati Uniti: stavolta è un anziano a finire a terra. Stavolta è accaduto a Buffalo, nello Stato di New York. In un video girato da un giornalista locale si vede un anziano, di 75 anni, spinto a terra da due agenti. L’uomo ha un cellulare in una mano, nell’altra un elmetto che, secondo alcune ricostruzioni, voleva riconsegnare. Qualcuno grida: “Spingetelo indietro” e due agenti eseguono, facendo cadere sul marciapiede l’uomo. Mentre quest’ultimo rimane immobile, in una pozza di sangue, la polizia prosegue incurante la propria marcia, come se nulla fosse accaduto. Le immagini shock hanno fatto il giro del mondo. L’uomo versa in gravi ma stabili condizioni all’Ospedale Medical Center della Contea, mentre gli agenti autori del gesto sono stati sospesi. In basso il VIDEO.

This is grotesque. Buffalo PD officers in Niagara Square push an elderly man on the floor and he starts bleeding from the back of his head from the impact of the fall. Abhorrent.pic.twitter.com/0kLalEq22G — Erick Fernandez (@ErickFernandez) June 5, 2020