Le voci sulla Champions League: Juve-Lione e Barcellona-Napoli a Lisbona

La stagione per le squadre di Serie A è pronta a tornare in campo, l’ultima giornata di campionato si giocherà il 2 agosto. Poi sarà il turno della Champions League che vedrà protagoniste due club italiani: Juventus e Napoli. I bianconeri dovranno ribaltare l’1-0 contro il Lione, mentre gli azzurri partiranno dall’1-1 del San Paolo contro il Barcellona.

Intanto trapelano notizie molto importanti. Secondo quanto riporta la Bild, non solo le Final Eight ma tutte le partite restanti per la Champions League potrebbero giocarsi a Lisbona, quindi anche Juventus-Lione e Barcellona-Napoli. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, la decisione definitiva arriverà direttamente dopo la riunione del Comitato esecutivo della Uefa, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 giugno.