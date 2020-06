Volantini a New York, il messaggio d’amore dei tifosi giallorossi:” Friedkin, Roma vuole te” [FOTO]

Una cosa sembra essere certa. I tifosi della Roma, se Friedkin dovesse diventare il nuovo proprietario giallorosso, farebbero i salti di gioia. Le trattative e la “quasi chiusura” di marzo hanno fatto spazio all’illusione quando il magnate texano si è allontanato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma i supporters della compagine capitolina non ci stanno e vogliono fare in modo che Friedkin torni alla carica. Come? Tappezzando tantissimi volantini per le strade di Manhattan, luogo in cui a a marzo si stava formalizzando il passaggio di consegne, con il volto dello zio Sam accompagnato dalla scritta – sia in inglese che in italiano – “Friedkin, Roma vuole te”.