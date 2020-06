Wanda Nara, relax da favola in piscina nella nuova casa: décolleté in bella vista [FOTOGALLERY]

Nuova casa a Parigi per Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante argentino è da qualche settimana un calciatore del Paris Saint Germain, che lo ha acquistato dall’Inter dopo il prestito di questa stagione. Ligue 1 definitivamente sospesa per via dell’emergenza Coronavirus, l’ex nerazzurro e la moglie si rilassano così in attesa della Champions ad agosto. La moglie del giocatore ha postato alcune foto, nelle sue Instagram Stories, in cui si rilassa nella piscina della nuova casa che i due hanno acquistato nella capitale francese. Tanto relax e décolleté in bella vista. In alto la FOTOGALLERY.