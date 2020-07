Zeman chiarisce: “Le mie parole sull’Atalanta sono state interpretate male”

Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. L’ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio ha voluto chiarire le sue parole sullo stato di forma dell’Atalanta, mal interpretate dai media: “Le mie dichiarazioni sullo stato fisico dell’Atalanta sono state travisate. Io volevo difendere e fare i complimenti alla squadra per come si allena quindi non mi sento di chiedere scusa a nessuno. Già nel corso dell’intervista avevo chiarito questo concetto. Non ho accusato gli orobici, anzi. Ho delle notizie sugli allenamenti dell’Atalanta importanti. Mi dicono che i calciatori lavorano anche quando gli altri riposano”.