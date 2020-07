Gli arabi rinunciano all’acquisto del Newcastle: i motivi

Il Newcastle non avrà una proprietà araba, almeno per la prossima stagione. Il Fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PCP Capital Partners e Reuben Brothers hanno deciso di ritirarsi dalla trattativa per l’acquisto del club inglese. Il tutto è stato comunicato con una nota ufficiale, riportata da ‘Calcioefinanza’: “Con profondo apprezzamento per la comunità del Newcastle e per il significato della sua squadra di calcio, siamo giunti alla decisione di ritirare il nostro interesse nell’acquisizione del Newcastle United Football Club. Lo facciamo con rammarico, poiché eravamo entusiasti e totalmente impegnati a investire nella grande città di Newcastle e crediamo che avremmo potuto riportare il club nella posizione che la sua storia, la sua tradizione e i suoi fan meritano. Alla fine, durante il processo prolungatosi in maniera imprevedibile, l’accordo commerciale tra il Gruppo di investimento e i proprietari del club è sfumato e la nostra tesi di investimento non ha potuto essere sostenuta, in particolare senza chiarezza sulle circostanze in cui inizierà la prossima stagione e sulle nuove norme che regoleranno partite, allenamenti e altre attività”.