Argentina, Osvaldo sparisce: “nessuna notizia da due settimane”

Pablo Daniel Osvaldo è sparito. Nessuna notizia dell’attaccante argentino da 15 giorni e la sua avventura con il Banfield, iniziata lo scorso 3 gennaio, può già ritenersi conclusa. Dopo tre anni e mezzo di inattività, passati tra esibizioni con la sua band e balli, l’argentino aveva provato a ripartire. Ma Oscar Tucker, vicepresidente del Banfield, lo ha liquidato, poiché Osvaldo è irreperibile da 15 giorni. Sei mesi in cui sono arrivati due infortuni (uno strappo e un’infiammazione agli adduttori) e soli 62 minuti giocati senza lasciare tracce. Poi la pandemia e il lungo stop. Osvaldo non ha presenziato nemmeno alle sessioni di allenamento individuali organizzate attraverso ‘Zoom’ dal tecnico del Banfield e di conseguenza il club biancoverde ha fatto sapere che “Osvaldo non dà notizie da due settimane, lo staff tecnico ha deciso di non contare più su di lui”. A giorni dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto.