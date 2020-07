Atalanta-Brescia, le probabili formazioni: ancora turnover per Gasperini

Atalanta-Brescia, le probabili formazioni – Continua senza sosta il campionato di Serie A, dopo la sfida di ieri tra Inter e Torino si torna subito in campo con il 33esimo turno. Si parte con il botto, esattamente con Atalanta-Brescia, la squadra di Gasperini punta senza mezzi termini almeno il secondo posto ed è la squadra più in forma del campionato e quella che gioca il miglior calcio, le Rondinelle invece sono ad un passo dalla retrocessione.

Ancora turnover per Gasperini, dovrebbe riposare Gosens, al suo posto c’è Castagne. Ancora fiducia in Tameze, spazio a Malinovskyi che quando chiamato in causa risponde sempre presente. Panchina per il Papu Gomez, mentre non dovrebbe essere della partita Muriel, il colombiano è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta. Ilicic al fianco di Zapata. Per il Brescia ancora Andrenacci in porta, Mangraviti a centrocampo, coppia d’attacco Torregrossa-Donnarumma.

Atalanta-Brescia, le probabili formazioni:

ATALANTA: Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

BRESCIA: Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Viviani, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez