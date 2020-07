Balotelli si fa afro, l’attaccante del Brescia sfoggia il nuovo look: promosso o bocciato? [VIDEO]

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. E non solo perché ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo con il Brescia, ma anche per il nuovo look mostrato su Instagram. Treccine per SuperMario, tre per la precisione che arrivano fin sopra le spalle. Taglio afro per prepararsi al meglio al ritorno in campo. In attesa di capire se già domani, contro il Torino, potrà essere convocato e magari giocare uno spezzone di gara (anche se difficile), Balotelli si è sottoposto al giudizio dei suoi fan: il suo look è promosso o bocciato? Giudicate voi dal VIDEO in basso.