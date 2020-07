Banega ne combina un’altra: balla senza mascherina in una discoteca con 12 casi di Covid [VIDEO]

Ever Banega ci ricasca. Dopo la grigliata di squadra organizzata in piena emergenza Coronavirus, il centrocampista argentino del Siviglia è stato pizzicato in un locale di Valencia senza mascherina. Banega balla in compagnia nella discoteca ‘Mya’, ma è scoppiata una bufera perché nei giorni scorsi, proprio lì, si sono stati registrati 12 casi di Covid tra i dipendenti del locale. Nel frattempo, il Siviglia è tornato ad allenarsi dopo la settimana di riposo che il tecnico Lopetegui aveva concesso ai suoi. Gli andalusi sono attesi dall’impegno contro la Roma in Europa League il prossimo 6 agosto. Ma questa nuova bufera su Banega di certo non aiuta.

