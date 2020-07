Il Barcellona lancia bordate al Real Madrid: “il Var aiuta sempre la stessa squadra…”

Il Barcellona ha risposto al Real Madrid, i Blaugrana sono in ritardo per la corsa al titolo. Nel frattempo il clima è sempre più caldo dopo le ultime accuse. Nel mirino l’arbitraggio in occasione della partita tra Bilbao e Real Madrid, 0-1 il risultato finale.

“Il VAR sta incidendo su alcuni risultati. Sembra che preferisca sempre e solo una squadra. Non è stato giusto e ci sono squadre che hanno sofferto. Abbiamo parlato con la RFEF e il VAR deve aiutare l’arbitro. Abbiamo visto tutti le tante immagini e le tante partite in cui non è stato corretto”. Queste le parole di Josep Maria Bartomeu.