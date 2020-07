Bari-Ternana, furia Gallo: “questa partita non è stata pulita”

Si sono disputate altre partite valide per i playoff di Serie C, pareggio tra Bari e Ternana che è costato l’eliminazione delle Fere. Furia per l’allenatore Fabio Gallo, come dichiarato ai microfoni del club.

“Quello che ho detto al primo tempo era che il Bari doveva soffrire tanto per passare. Quello che stava succedendo non era calcio. Sono trent’anni che faccio professionismo a tutti i livelli, quello di oggi è il peggio che ho visto, abbiamo in società chi è stato uno dei migliori arbitri italiani (Tagliavento, ndr) e non ho mai visto una cosa del genere. Se dovevamo uscire era meglio uscire in maniera corretta e con una partita corretta. Invece questa partita non è stata pulita in tutto quello che è successo. Ho tre giocatori che sono andati in ospedale e non c’è stato nemmeno un cartellino giallo. Poi per un fallo innocuo sulla linea laterale siamo rimasti in dieci”.