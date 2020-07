SQUALIFICA SORIANO – Si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie A e arrivano buone notizie in casa Bologna. E’ stato accolto il ricorso del club in seguito alla squalifica di due giornate nei confronti di Roberto Soriano dopo la gara con l’Inter. E’ stata decisa una riduzione da due a una giornata, il calciatore sarà dunque a disposizione di Mihajlovic per la trasferta di Parma. E’ la decisione che è stata presa dalla FIGC, è stato esaminato il diverbio con l’arbitro Luca Pairetto: “sei scarso”, la frase che era costata l’espulsione.