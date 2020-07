Nuova disavventura che riguarda il calciatore dell’Inter Brozovic. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella notte tra venerdì e sabato il croato passava con la sua Rolls Royce in zona Porta Genova. Dopo un semaforo rosso non rispettato, l’auto è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Il croato è stato sottoposto al test del palloncino ed è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. La patente è stata ritirata. Non è un buon momento per il calciatore dentro e fuori dal campo. Adesso questa nuova disavventura.