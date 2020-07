Un fulmine lo colpisce in campo, il calciatore cade a terra: è in gravi condizioni. Il VIDEO shock

Immagini scioccanti provengono dalla Russia. Un giovane calciatore di 16 anni, Ivan Zaborsky, è stato infatti colpito da un fulmine durante la partita d’allenamento del FC Znamya Truda, vicino alla città di Orekhovo-Zuevo, nei pressi di Mosca. Ad essere fatale potrebbe essere stata la catena di metallo che il giocatore portava al collo. Dopo il colpo, il giovane è caduto a terra, perdendo conoscenza ed essendo rianimato sul campo. Successivamente è stato portato in un reparto di terapia intensiva e trasportato in un altro ospedale. E’ in coma indotto. In basso il VIDEO.