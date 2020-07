Calcio: come il Coronavirus ha cambiato le regole del gioco?

Una raccolta di studi condotta da MyProtein rivela tutti i fattori che hanno influenzato il ritorno nei campi da gioco dei principali campionati di calcio Europei .

· La Premier League è passata da una media di 2,7 gol a partita a 2,2 dei quali il 70% segnati nel secondo tempo

· In Bundesliga le vittorie in casa passano dal 46% a solamente il 19% con stadi vuoti.

· Trend ribaltati, l’eccezione Milan e il disastro Lazio

· In Spagna 83% degli infortuni è legato a lesioni muscolari contro un 48% pre-covid

Lo studio condotto da MyProtein mostra come il covid abbia ribaltato le regole del calcio portando maggiore instabilità e imprevedibilità, con un decremento sostanziale delle vittorie casalinghe dal 46% al 19%. Assenza dei tifosi, preparazione fisica non ottimale, numerose partite in breve tempo questi sono solo alcuni dei fattori evidenziati nella ricerca.

La Premier League è passata da una media di 2,7 gol a partita a 2,2 dopo la pausa. Il 70% di questi gol sono stati segnati nel secondo tempo, dimostrando un possibile calo di attenzione e prestazioni fisiche dovute al lungo periodo di stop.

In Bundesliga, la percentuale di vittorie in casa media pre-covid era del 46%, questo dato si abbassa vertiginosamente fino al 19% nei match disputati dopo l’interruzione forzata, che dimostra ancora una volta come i tifosi possano essere il “dodicesimo uomo in campo”.

In Italia abbiamo visto due casi eclatanti di come la pausa abbia creato instabilità nelle competizioni. La Lazio ha perso la possibilità di ambire al titolo guadagnando solamente 6 punti nelle 5 partite dopo la pausa contro i 13 ottenuti nelle 5 sfide pre-covid. Al contrario l’A.C. Milan ha invertito questo trend, ottenendo 13 punti nelle prime 5 partite dopo lo stop contro i 5 ottenuti prima della pandemia.

Un caso simile è accaduto in Spagna, dove abbiamo visto come il Getafe, abbia perso la sua opportunità di andare in Europa dopo un disastroso ritorno sui campi della Liga. D’altra parte, abbiamo visto come il Real Madrid abbia approfittato delle difficoltà del Barcellona nel riprendere il ritmo, per portarsi a casa il titolo dopo un ritorno al campo di gioco con numeri stratosferici.

Per quanto sia possibile modificare la preparazione dal punto di vista fisico e adattarsi a nuovi ritmi di gioco, rimpiazzare il calore e la passione dei fan allo stadio sarà sicuramente la sfida più ardua.