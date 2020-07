Calciomercato Benevento, non solo Mandzukic per l’attacco: spunta un altro grande nome

Calciomercato Benevento – Il record della promozione conquistata con sette giornate d’anticipo dopo una cavalcata pazzesca, la grande festa e un ritorno in Serie A che può essere programmato con molta calma e in anticipo rispetto alle altre. Ma, soprattutto, con il chiaro obiettivo – questa volta – di non fallire. E’ proprio per questo motivo che, già da settimane, i nomi accostati al Benevento non sono così comuni per una squadra neopromossa. L’ultimo, apparso ieri, è stato quello di Mandzukic, che corteggia l’Italia dopo la brevissima esperienza fuori Europa in seguito ai tanti anni alla Juve. Sul croato, secondo alcuni rumors, ci sarebbe anche la Fiorentina. Ma per l’attacco è spuntato oggi un nome nuovo, sicuramente importante perlomeno sulla carta: quello di Graziano Pellé, così come riferito da TuttoSport. Nel suo caso c’è l’incognita campionato, visto che viene da tre stagioni in Cina, in cui il livello e la competitività non sono di certo paragonabili a quelli della Serie A.