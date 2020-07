Calciomercato Bologna, Bigon svela due importanti nomi per la prossima stagione

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Il Bologna è concentrato sul campionato, mentre la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra sempre più forte, nomi importanti per accontentare l’allenatore Sinisa Mihajlovic in ogni richiesta.

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Sky Sport e ha fornito indicazioni interessati su due calciatori di livello: De Silvestri ed Eder. “Parliamo di calciatori forti ed affermati che farebbero comodo a una rosa come la nostra. Noi cerchiamo anche operazioni di un’altra prospettiva e non solo ultra trentenni”.