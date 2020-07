Calciomercato, colpaccio del Bayern Monaco: ufficiale l’arrivo di Sané

Leroy Sané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La notizia era nell’aria e nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità. Per l’esterno tedesco, ex Manchester City, un contratto fino al 2025. “Il Bayern è un club molto grande e ha grandi obiettivi e questi obiettivi si adattano a me – le prime parole di Sané da calciatore dei bavaresi -. Non vedo l’ora che inizi la nuova sfida e di allenarmi con la squadra. Conosco Hansi Flick della nazionale U21, abbiamo avuto un’ottima relazione lì. Voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern e la Champions League”. Nelle casse del Manchester City entreranno circa 50 milioni di euro.