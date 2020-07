Calciomercato Juventus: “Si è aperto un asse col Barça che riguarda Griezmann e Douglas Costa…”

Calciomercato Juventus – Due giorni fa è stato ufficializzato lo scambio tra Juventus e Barcellona: dalla prossima stagione Arthur passerà in bianconero e Pjanic in blaugrana. Ma l’asse Italia-Spagna potrebbe non chiudersi qui per quanto riguarda le trattative. Ecco cosa scrive infatti su Twitter il giornalista Rai Paolo Paganini: “Si è aperto un asse di mercato importante tra Barcellona e Juventus dove potrebbero entrarci anche altri giocatori tipo Griezmann, Douglas Costa e Rabiot. L’ingaggio di Griezmann che andrà sicuramente via è però più alto della somma degli altri 2″.

