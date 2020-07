Calciomercato Juventus, tutto su Zaniolo: cash + due contropartite alla Roma

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Lo scudetto è già in bacheca. Adesso l’ultimo atto contro la Roma, ma con il pensiero rivolto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Il presidente Agnelli ha deciso l’obiettivo della Juventus, quello di superare il turno contro un avversario alla portata, i francesi infatti non sono scesi in campo in campionato e potrebbero essere molto indietro dal punto di vista fisico. I bianconeri devono superare il turno, anche per una questione economica.

La dirigenza continua a lavorare sul fronte mercato, Arthur rappresenta solo l’inizio di una campagna acquisti che potrebbe portare grosse soddisfazioni. Si segue un calciatore italiano, forse il miglior talento. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma. I giallorossi continuano a dichiararlo incedibile, ma i rapporti nelle ultime settimane hanno colpito un duro colpo con qualche battibecco di troppo. Per questo motivo la Juventus prepara l’assalto per il calciatore: Bernardeschi, il prestito di Romero più 30-40 milioni di euro. Si tratta di una proposta importante, la Roma valuta.