Calciomercato Juventus, Cds: “Bianconeri su Duvan Zapata, ecco il costo dell’operazione e la contropartita”

Calciomercato Juventus – Quando Sarri arrivò a Napoli, lui si rese conto che non avrebbe avuto spazio e chiese la cessione. Udinese, Sampdoria, Atalanta e ora… di nuovo Sarri. Sì, ma alla Juve. Il Corriere dello Sport odierno lancia un’importante notizia di mercato: i bianconeri avrebbero provato l’assalto verso l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata.

Il noto quotidiano svela anche le mosse di Paratici per provare ad accaparrarsi il colombiano: Mattia Perin a Bergamo e, in più, una trentina di milioni cash. Potrebbe quindi essere questa la scelta della Vecchia Signora per il ruolo di prima punta nella prossima stagione, dal momento che il futuro di Higuain è ormai lontano da Torino. Zapata, oltre ad essere migliorato tecnicamente con Gasperini, ha una forza fisica disarmante, un grande fiuto del gol, ma – soprattutto – partecipa molto bene alla manovra offensiva della squadra. Insomma, ad oggi è un centravanti completo. Ed esperto al punto giusto, visto che va verso i 30.