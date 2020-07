Calciomercato Napoli, dopo Osimhen si prova il colpo Szoboszlai: incontro con gli agenti

Il Napoli grande protagonista sul mercato. La squadra di De Laurentiis prova ad anticipare i tempi e dopo aver incontrato Victor Osimhen e il suo entourage per sondare il terreno cerca anche rinforzi in mezzo al campo. Sul piede di partenza c’è Allan, poco utilizzato in questa stagione. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il nome giusto per la successione del brasiliano potrebbe essere quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 grande protagonista con la maglia del Salisburgo. L’ungherese ha una clausola di rescissione dal valore di 25 milioni di euro e piace molto anche al Milan e a tanti top club europei. In settimana il Napoli ha in agenda un incontro con gli agenti per provare a beffare la concorrenza.