Calciomercato Napoli, Giuntoli rassegnato: “Milik più vicino alla cessione”. Poi si sbilancia su Osimhen

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del mercato del Napoli. Parole importanti sulle trattative per i rinnovi e su quelle in entrata. Si parte da Osimhen: “In questo momento non c’è trattativa: non abbiamo accordo con nessuno, lui è solo venuto a vedere la città. Se trattiamo lui non vuol dire che va via Milik, stiamo solo seguendo un calciatore importante”.

Un accenno anche ai rinnovi: “Stiamo lavorando forte su Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas: contiamo di formalizzarli presto”.

Infine il nome che è sulla bocca di tutti, quello di Milik: “Non mi stupirei se la Juventus volesse Arek, è un giocatore molto forte. Il mercato ora vive un momento di stanca, è come se fossimo ai primi di maggio: c’è tutto da fare ancora. Milik è un calciatore molto bravo che in questo momento non ha ancora rinnovato: non è uno stupore che ci sono molte pretendenti a volerlo. In questo momento posso dire che la fumata bianca sul rinnovo non c’è, quindi è più vicino alla cessione che alla permanenza“.