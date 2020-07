Calciomercato, le notizie di oggi: i nomi in uscita dell’Inter, l’11 Juve da sogno con Messi e Ronaldo e l’obiettivo Benevento

Tutte le notizie di calciomercato della giornata di oggi, lunedì 6 luglio.

TUTTI I NOMI DELL’INTER – Il bilancio non può essere positivo. Altro passo falso per la squadra di Antonio Conte che ha fallito la partita contro il Bologna e la possibilità di avvicinarsi al secondo posto occupato dalla Lazio. I nerazzurri hanno perso una grande chance, quella di poter lottare per scudetto dopo la situazione incerta successiva al lockdown per il Coronavirus. Invece la squadra si è dimostrata debole e ha palesato evidenti difficoltà dal punto di vista tecnico. Contro Sassuolo e Bologna le prestazioni non sono state all’altezza, male anche contro il Parma nonostante la vittoria. Sul banco degli imputati sono finiti diversi calciatori, ecco la situazione per reparto. (L’ARTICOLO COMPLETO CON LA SITUAZIONE IN USCITA E I NOMI DEI CALCIATORI IN BILICO)

L’11 JUVE DA SOGNO CON MESSI E RONALDO – Una premessa: al momento non esiste alcuna trattativa, ma il calciomercato è sempre imprevedibile e può regalare colpi di scena. Stiamo parlando ovviamente del calciatore più chiacchierato degli ultimi giorni: Leo Messi. La notizia ha infiammato le pagine dei giornali ed è destinata a riempire gli spazi dei quotidiani per tutta l’estate. Il suo nome sta circolando per tanti club, anche italiani. E quello che, ovviamente, stuzzica di più porta alla Juventus. “Messi e Ronaldo insieme, è il sogno di tanti“, parole e musica di Rivaldo. E la Juventus sogna il duo Messi-Ronaldo? Ovviamente. Ma è altrettanto vero che bisogna fare i conti con la realtà e con vari aspetti da valutare. Ma, anche solo per curiosità, come si mostrerebbe il nuovo 11 della Juventus con l’innesto dell’argentino e i nuovi acquisti già ufficializzati? (L’ARTICOLO COMPLETO CON L’ANALISI SULLA POSSIBILE FORMAZIONE E TUTTI I NOMI)

L’OBIETTIVO DEL BENEVENTO – Il record della promozione conquistata con sette giornate d’anticipo dopo una cavalcata pazzesca, la grande festa e un ritorno in Serie A che può essere programmato con molta calma e in anticipo rispetto alle altre. Ma, soprattutto, con il chiaro obiettivo – questa volta – di non fallire. E’ proprio per questo motivo che, già da settimane, i nomi accostati al Benevento non sono così comuni per una squadra neopromossa. L’ultimo, apparso ieri, è stato quello di Mandzukic, che corteggia l’Italia dopo la brevissima esperienza fuori Europa in seguito ai tanti anni alla Juve. Sul croato, secondo alcuni rumors, ci sarebbe anche la Fiorentina. Ma per l’attacco è spuntato oggi un nome nuovo, sicuramente importante perlomeno sulla carta: quello di Graziano Pellé, così come riferito da TuttoSport. Nel suo caso c’è l’incognita campionato, visto che viene da tre stagioni in Cina, in cui il livello e la competitività non sono di certo paragonabili a quelli della Serie A. (L’ARTICOLO COMPLETO)