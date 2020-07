Calciomercato, le notizie di oggi: Juve su Duvan Zapata, la Fiorentina prova il colpo alla Ribery

Calciomercato, le notizie di oggi – Quando Sarri arrivò a Napoli, lui si rese conto che non avrebbe avuto spazio e chiese la cessione. Udinese, Sampdoria, Atalanta e ora… di nuovo Sarri. Sì, ma alla Juve. Il Corriere dello Sport odierno lancia un’importante notizia di mercato: i bianconeri avrebbero provato l’assalto verso l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata.

Il noto quotidiano svela anche le mosse di Paratici per provare ad accaparrarsi il colombiano: Mattia Perin a Bergamo e, in più, una trentina di milioni cash. Potrebbe quindi essere questa la scelta della Vecchia Signora per il ruolo di prima punta nella prossima stagione, dal momento che il futuro di Higuain è ormai lontano da Torino. Zapata, oltre ad essere migliorato tecnicamente con Gasperini, ha una forza fisica disarmante, un grande fiuto del gol, ma – soprattutto – partecipa molto bene alla manovra offensiva della squadra. Insomma, ad oggi è un centravanti completo. Ed esperto al punto giusto, visto che va verso i 30.

La Fiorentina ha praticamente messo in ghiaccio la salvezza nel campionato di Serie A, nelle ultime partite sono arrivati punti importanti e buone prestazioni. Nel complesso, però, la stagione non è stata entusiasmante, il presidente Commisso è arrivato con grande voglia di fare ma si aspettava sicuramente un risultato diverso. Le prime valutazioni dovranno essere fatte sul fronte allenatore, difficile la conferma di Iachini, si cerca un tecnico di esperienza. Poi sarà il turno del calciomercato, l’intenzione è piazzare colpi di un certo spessore, ‘alla Ribery’.

Il prossimo innesto potrebbe arrivare proprio grazie all’ex Bayern Monaco. I viola hanno messo nel mirino Mario Gotze, trequartista svincolato dal Borussia Dortmund. La concorrenza è molto ampia, ma la Fiorentina ha un’arma in più. Si tratta proprio di Ribery, legato da un ottimo rapporto di amicizia con Gotze. E’ quanto circola dalla Germania, l’altro innesto in attacco potrebbe essere Mario Mandzukic.