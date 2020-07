Calciomercato, le notizie di oggi: novità in panchina per Samp, Cagliari e Spal

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per anticipare i tempi. La sessione non è ancora partita ufficialmente, ma già alcune trattative possono considerarsi nella fase finale. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio in Italia e non solo.

NAPOLI – Il club azzurro ha definito il colpo Osimhen. La dirigenza ha limato, nella giornata di oggi, gli ultimi dettagli. Si tratta di un colpo record per il presidente De Laurentiis, l’attaccante dovrà rispondere sul campo.

PANCHINE – E’ arrivata la svolta per quanto riguarda la panchina della Spal per la prossima stagione: si è deciso di separarsi da Gigi Di Biagio, il percorso dell’ex allenatore dell’Under 21 è stato deludente.

Sempre sul fronte allenatore, Eusebio Di Francesco potrebbe trasferirsi in Spagna, contatti con alcuni club della Liga spagnola.

La Sampdoria ha intenzione di blindare l’allenatore Ranieri, protagonista di un percorso molto importante che ha portato alla salvezza. Si sta lavorando per un contratto fino al 2022.

Walter Zenga spera di rimanere al Cagliari: “Appena arrivati abbiamo cercato di dare stabilità alla squadra perché avevamo poco tempo. Giocare una volta ogni 3 giorni porta degli scompensi, ovviamente, non lavorando sui dettagli e avendo tempi compressi. Mi piacerebbe poter dare continuità, allenare una squadra come un allenatore deve fare e se avrò questa possibilità bene altrimenti niente. Ho fatto tutto quello che potevo”, ha detto l’allenatore rossoblù.

PARMA – Daniele Faggiano, direttore sportivo, ha parlato di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli. “Riscatti? Sepe, Grassi e Inglese riscattati? Era gia’ scattato il riscatto. Non c’entra niente questa cosa. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non e’ venuta a Parma a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c’entrano nulla i riscatti, che erano obbligatori gia’ da prima”. “Gervinho? È un giocatore del Parma. Se me lo chiedono, ci siederemo a tavolino e ne parleremo. Con i soldi si puo’ fare tutto. Lui illumina la platea con le sue sgroppate ed e’ sempre imprevedibile”.

BENEVENTO – L’attaccante Remy non ha superato le visite mediche, ma il Benevento ha in mente nuovi controlli per monitorare meglio la situazione.

