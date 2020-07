Calciomercato, le notizie di oggi: il retroscena su Ibrahimovic, annuncio per la panchina del Milan

Calciomercato, le notizie di oggi – In questi mesi più volte è stato accostato il nome di Zlatan Ibrahimovic al Monza di Berlusconi e Galliani, fresco di promozione in Serie B e voglioso di ottenere subito il salto nell’olimpo del calcio. Proprio l’ex ad rossonero però, ai microfoni di Binario Sport, ha frenato quella che sembrava essere tuttavia una trattativa molto complessa. “Mi sono incontrato con Ibrahimovic settimana scorsa – ha detto – c’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Christian Lund Gytkjaer ad un passo dal Monza. A rilanciare la notizia è ‘PrzegladSportowy.pl’ sito polacco che spiega come il centravanti danese si sia svincolato dal Lech Poznan, squadra con la quale ha segnato 27 reti in 38 presenze nell’ultima Ekstraklasa. L’ostacolo maggiore sarebbe l’ingaggio percepito dall’attaccante (circa 2 milioni), anche se la cosa non spaventerebbe la società di Berlusconi. La trattativa sembra in dirittura d’arrivo, la fumata bianca potrebbe arrivare domani mattina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Clamorosa bomba lanciata dalla rivista tedesca ‘Kicker’: Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo le voci che rimbalzano dalla Germania, le recenti prestazioni dei rossoneri avrebbero convinto Gazidis a puntare su Stefano Pioli come allenatore per la prossima stagione. Rangnick, attratto dall’idea di poter svolgere il doppio ruolo di tecnico e direttore sportivo al Milan, ha visto così chiudersi questa possibilità e starebbe trattando il rinnovo con il Lipsia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una bomba che è circolata negli ultimi minuti e che è stata confermata dopo la vittoria contro il Sassuolo, sfuma la pista Rangnick per la panchina del Milan ed è ufficiale la conferma ed il rinnovo di Stefano Pioli. Una decisione giusta quella del club rossonero, si è deciso di continuare con un allenatore che ha fatto benissimo, il percorso post-lockdown è stato veramente entusiasmante. A questo punto potrebbero aprirsi scenari diversi anche dal punto dirigenziale con Maldini su tutti, ma anche tra i calciatori con Ibrahimovic che starebbe pensando di rimanere. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).