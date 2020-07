Calciomercato, le notizie di oggi – La rivelazione su Cristiano Ronaldo, il futuro di Ibra e la decisione su Sanchez

Calciomercato, le notizie di oggi – “Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League”. Frecciate? Normali, quando di mezzo c’è lo svedese. L’attaccante rossonero è stato intervistato da SportWeek, questa qualche anticipazione fornita da Gazzetta.it. “Rangnick? Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick. Come ti alleni giochi, e io devo fare ancora più degli altri. Sono tornato qui solo per passione, sto giocando gratis… Mi hanno detto che smettere in America era troppo facile. E allora sono tornato al Milan. Poi questo Covid ha fermato tutto, allora ho pensato: c’è qualcosa che non vuole che io smetta… Per fortuna abbiamo ricominciato. Si è messo di mezzo anche il polpaccio, ma io due giorni dopo ho detto ‘sono pronto, torno in squadra’. Ibra è così. Ma loro mi hanno frenato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Alexis Sanchez resterà all’Inter. Almeno fino al 6 agosto. Potrà giocare la gara di Europa League contro il Getafe. A riferire dell’accordo trovato tra i nerazzurri e il Manchester United è ‘Sky Sport’. Ma ci sarebbero altre novità. L’Inter, infatti, sta discutendo della possibilità di tenerlo fino a fine agosto e anche per il prossimo anno. Difficoltà nel trovare l’accordo: il Manchester United vorrebbe evitare il rischio di incontrare un suo giocatore in Europa League nei turni successivi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il ‘peso’ di Cristiano Ronaldo in una squadra di calcio non dobbiamo di certo spiegarlo noi, si tratta di un grande calciatore dal punto di vista sportivo ed un uomo marketing come pochi. Per tutte queste ragioni è stato un affare per la Juventus e rimane il sogno di altri club. Mohamed Ayachi Ajroudi, imprenditore franco-tunisino vicino all’acquisto dell’Olympique Marsiglia lancia la bomba. “Se sogno il colpo Cristiano Ronaldo? Nella vita tutto è possibile, è un sogno che mi emoziona”, sono le dichiarazioni rilasciate in un’intervista al giornale francese ‘Le Figaro’. “Di Cristiano Ronaldo, mi piace il rispetto che mostra, la sua particolare disciplina e il grande spirito di sacrificio con cui fa il suo lavoro”.