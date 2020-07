Un caos vero e proprio. Quanto sta accadendo in Spagna ha del surreale. L’ultima giornata di Segunda Division, la nostra Serie B, avrebbe dovuto giocarsi in contemporanea. Ma una gara, quella tra Deportivo La Coruna e Fuenlabrada, non è stata disputata. Motivo? La squadra ospite ha riscontrato sette positivi al Coronavirus, tra cui sei calciatori. Il resto delle gare, in ogni caso, è regolarmente sceso in campo, con fischio d’inizio alle 21. Ma la contemporaneità totale non c’è e per questo motivo non sono mancate le polemiche sulla regolarità del campionato.