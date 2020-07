Ceferin: “Riaprire gli stadi per le coppe ad agosto? Ecco come stanno le cose”

La Liga si è conclusa, la Premier si avvia alla fine mentre per la Serie A bisognerà attendere ancora una decina di giorni. Dopodiché, per tutto il mese di agosto, il calcio offrirà lo spettacolo di Champions ed Europa League. A porte chiuse? Al momento sì, così come accaduto in tutti i campionati europei. Ma probabilmente tutto rimarrà in questo modo. A confermarlo, ai microfoni della rivista ufficiale UEFA Direct, il presidente Aleksander Ceferin: “Ci ho creduto fin dal primo momento. Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere un piano pronto in caso di eventi straordinari come questa crisi. Al momento abbiamo programmato di giocare tutte le restanti partite senza pubblico fino a nuovo avviso. Non vogliamo correre alcun rischio”.