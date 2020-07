Cessione Parma, svolta sul futuro dal Qatar: in arrivo nuovi soci [DETTAGLI]

CESSIONE PARMA – Il Parma è concentrato sulla parte finale di stagione, l’obiettivo della squadra di D’Aversa è completare al meglio il campionato. A tenere banco è il futuro del club, già da tempo sono state avviate delle trattative, gli ultimi aggiornamenti sono incoraggianti. Secondo quanto da raccolto da ParmaLive.com e TMW, il passaggio di proprietà potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni: da una parte “Nuovo Inizio”, (la società costituita dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi e Pietro Pizzarotti che attualmente guida il club ducale, ndr) e dall’altra uno dei gruppi privati più importanti e forti, economicamente, del Qatar.

La trattativa è in stato avanzato e dovrebbe avere esito positivo la prossima settimana. L’annuncio potrebbe arrivare già ad agosto, per permettere di poter operare bene sul mercato, con la sessione che inizierà ufficialmente a settembre. Sarebbe un conglomerato di aziende private, uno dei più importanti del Qatar per giunta. Il gruppo qatariota dovrebbe entrare con la maggioranza.