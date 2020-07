Ciccio Graziani bacchetta i calciatori: “Si lamentano del caldo? Venissero a fare il massetto alle 8” [VIDEO]

Un Ciccio Graziani come non lo avete mai visto. Intento a lavorare all’esterno della sua casa l’ex attaccante di Roma e Torino ha realizzato un video in cui se la prende con i calciatori che si lamentano del caldo. Il filmato postato su Facebook è diventato subito popolare per la solita genuinità e il modo di fare e di parlare casereccio dell’ex giocatore, oggi allenatore. “Io ce l’ho con chi si lamenta e dice che fa troppo caldo per giocare a pallone alle 17:15 o alle 19:30 o alle 21:45: è dalle 8 che c’è da fare questo massetto di cemento e stiamo lavorando. Se venissero qui io dico che preferirebbero sicuramente giocare a pallone“, alcuni dei concetti espressi da Graziani “muratore”. In basso il VIDEO completo.