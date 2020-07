Clamoroso ribaltone del Milan contro la Juve, Leao per il 3-2 [VIDEO]

Incredibile partita a San Siro tra Milan e Juventus. La squadra di Sarri sembra mettere la partita in ghiaccio, uno-due micidiale con l’azione personale di Rabiot, poi il raddoppio di Cristiano Ronaldo. E’ quasi fatta per i bianconeri, poi clamorosa reazione del Milan che ribalta tutto. Ibrahimovic accorcia le distanze su calcio di rigore, poi in pochi minuti il pareggio di Kessie ed il 3-2 di Leao. In basso il video dell’ultimo gol.

Franck Kessié (66′) 🇨🇮⚽️

Rafael Leao (67′) 🇵🇹 ⚽️ Kessie and Leao catch Juventus defenders sleeping and give Milan the lead!#MilanJuve 3 | AC Milan

2 | Juventuspic.twitter.com/402P4NILHJ — BetAmerica (@BetAmerica) July 7, 2020