Clamoroso Roma-Fiorentina: “il giudice sportivo può invalidare la partita, c’è stato un errore tecnico”

Bufera sul campionato di Serie A dopo la giornata di ieri. E’ stata una stagione molto complicata e ricca di polemiche per quanto riguarda gli episodi arbitrali, nonostante la presenza del Var che dovrebbe ridurre al minimo gli errori. Ma quello che è successo ieri nella partita Roma-Fiorentina ha pochi precedenti e potrebbe portare ad un clamoroso reclamo con la possibilità di rigiocare la partita. E’ convinto della possibilità Graziano Cesari e confermato durante la trasmissione Pressing. L’episodio riguarda il secondo calcio di rigore concesso alla Roma, quello decisivo per il risultato finale con il fallo di Terracciano su Dzeko.

“Dzeko è ampiamente in caduta. Ma quello che fa più arrabbiare è il tocco a inizio azione dell’arbitro, che non ha fermato il gioco. E invece doveva essere interrotto, con la palla alla Roma proprietaria in quel momento del pallone. E’ un gravissimo errore tecnico, con Chiffi che non ha esercitato un suo dovere. La regola 9 del regolamento del gioco del calcio è molto precisa. Invalidare la partita? Se c’è un reclamo nelle 24 ore successive al termine della gara, il giudice sportivo non potrà fare altro che accettarlo. E potrebbe anche decidere di farlo d’ufficio”.