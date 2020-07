Juve, cambiano le combinazioni Scudetto: bianconeri campioni d’Italia se…

Era un match point, dopo il pari dell’Inter di ieri, ma è stato fallito. Pochi drammi, però. La Juve ha perso a Udine nel finale ma mancano tre gare e i punti dall’Atalanta sono sei, sette considerando gli scontri diretti a favore. Le combinazioni Scudetto, però, adesso cambiano. E via col countdown per il secondo match point. Domenica può già vincere. Ecco come.

La Juventus vince lo Scudetto domenica se…

IPOTESI 1

Batte la Sampdoria

IPOTESI 2

Pareggia

Atalanta e Inter non vincono

IPOTESI 3