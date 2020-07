Consigli Fantacalcio 30ª giornata: le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio 30ª giornata – Si torna in campo per la 30ª giornata del campionato di Serie A, un turno molto importate per definire le posizioni delle squadre. Si parte con il botto e con il derby tra Juventus e Torino, una sfida tra due squadre con obiettivi completamente diversi, i bianconeri per vincere lo scudetto, i granata per evitare la retrocessione. Il Lecce non può permettersi un’altra sconfitta sul campo del Sassuolo, in serata altro big match tra Lazio e Milan. Domenica ricca di emozioni che si apre con la gara tra Inter e Bologna, trasferta per l’Atalanta contro il Cagliari e per la Fiorentina contro il Parma, la Sampdoria in casa con la Spal. Scontro per la salvezza Udinese-Genoa, chiude Napoli-Roma.

I PORTIERI

CHI SCHIERARE: Consigli del Sassuolo può regalare la porta inviolata nella sfida casalinga contro il Lecce, stesso discorso per Handanovic dell’Inter. Buone chance di bonus per Audero.

CHI EVITARE: Sirigu è uno dei migliori portieri in Italia, ma il Torino è in crisi e affronta la partita proibitiva contro la Juventus. Rischioso puntare su Donnarumma e Strakosha, da evitare Cragno e Mirante.

I DIFENSORI

CHI SCHIERARE: Assolutamente su Gosens che può essere considerato un attaccante in termini realizzativi, può ripetersi anche de Ligt dopo il gol dell’andata. Pezzella si dimostra sempre pericoloso nel gioco aereo.

CHI EVITARE: Tutti i difensori del Torino che rischiano malus, la coppia di centrali del Milan Kjaer e Romagnoli, quelli del Cagliari, Caceres e Masiello che non sono sembrati in forma nelle ultime prestazioni.

I CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE: de Paul è in grande spolvero e contro il Genoa può anche andare in gol. Milinkovic e Luis Alberto da prendere in considerazione contro il Milan, Ekisen può ripetersi così come Pasalic. Infine puntiamo sul rilancio di Chiesa.

CHI EVITARE: Paquetà sta continuando a non entusiasmare, Lerager e Sturaro del Genoa posso portare malus, così come è sconsigliato inserire calciatori come Veretout e Cristante della Roma.

GLI ATTACCANTI

CHI SCHIERARE: impossibile non puntare su Dybala e Cristiano Ronaldo. Anche Caputo e Boga possono andare in rete contro il Lecce.

CHI EVITARE: Rebic ha fatto un passo indietro nell’ultima prestazione e contro la Lazio può soffrire. Petagna è forte, ma la Spal non gira nonostante il pareggio contro il Milan.