Consigli Fantacalcio 33ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio 33ª giornata – Una giornata decisiva e che preannuncia grande spettacolo. La Serie A torna subito in campo per il 33esimo turno, nel primo match in campo Atalanta-Brescia con la squadra di Gasperini che ha intenzione di concludere il campionato almeno al secondo posto. Trasferta insidiosa per il Napoli sul campo del Bologna, gare casalinghe per Milan e Roma contro Parma e Verona. La Sampdoria cerca punti per la salvezza contro il Cagliari, la Fiorentina in trasferta contro il Lecce. La Juventus vuole tornare al successo, così come la Lazio contro l’Udinese. Giovedì Torino-Genoa e Spal-Inter.

Consigli Fantacalcio 33ª giornata

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE: Donnarumma è reduce da una brutta prestazione contro il Napoli, può riscattarsi in casa contro il Parma. Stesso discorso per Handanovic dopo la papera di San Siro. Insidiose le partite di Szczesny e Strakosha, Juve e Lazio rischiano di subire gol.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE: Scommettiamo su una buona prestazione di Skriniar contro la Spal, da schierare anche Fazio e Mancini, così come Pezzella. Meglio non impiegare Koulibaly e Manolas contro attaccanti veloci come quelli del Bologna.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE: Malinovskyi è in un momento di grazia e contro il Brescia può andare in gol. Kucka è rigorista e deve essere preso in considerazione, in forma anche Calhanoglu. Chiesa contro il Lecce può fare la differenza, così come Mkhitaryan. Chance per Eriksen ma meglio non inserirlo in formazione, periodo no per Castrovilli e Paqueta.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE: Questa volta Dzeko dovrebbe giocare dal primo minuto e può subito incidere. Puntiamo sulla voglia di riscatto di Immobile, ovviamente da schierare Ronaldo e Dybala, così come su Lukaku e Lautaro. Forzato inserire Caputo contro la Juventus, sicuramente sì Zapata contro il Brescia.