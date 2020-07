Consigli Fantacalcio 35ª giornata, chi schierare e chi evitare: le scelte ruolo per ruolo

Consigli Fantacalcio 35ª giornata – Altro giro, altra corsa. Quest’oggi al via un altro turno di Serie A. Si comincia con gli anticipi che vedono impegnate Atalanta e Milan, a Sassuolo. Poi il ricco piatto di domani e le due sfide del giovedì a chiudere la giornata. Tempi importanti anche per i fantallenatori, a quattro turni dal termine. Ecco alcuni consigli della redazione di CalcioWeb.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Puntare su Silvestri e Szczesny. Il primo va in casa di un Torino così così e con qualche problema, il secondo va a Udine. No a Skorupski in casa dell’Atalanta e no ai portieri di Sassuolo-Milan, che si prospetta gara ricca di gol.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Riproponiamo i difensori dell’Atalanta, che ogni tanto non disdegnano qualche bonus. Sì a Koulibaly, Romagnoli e Lucioni, evitare Rugani apparso in difficoltà nelle gare da titolare recenti.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Anche se la salvezza è cosa pressoché fatta, il derby è sempre il derby e il momento di forma della Samp non è da sottovalutare. Sfruttare i centrocampisti. Stessa cosa per il Verona, tra Pessina, Veloso, Lazovic e Zaccagni. Cogliere l’attimo con Rabiot, è in un buon periodo. No a Skov Olsen.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Cristiano Ronaldo e Immobile ora battagliano per contendersi lo scettro di migliore. Sì a Bonazzoli che sta segnando da qualsiasi posizione, no a Zaza visto il momento. Sfruttare gli attaccanti di Sassuolo e Milan.