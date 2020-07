Consigli Fantacalcio 36ª giornata, diciamo sì a Kulusevski ed Orsolini. L’ex Kessié? Meglio di no

Consigli Fantacalcio 36ª giornata – Si torna in campo per una nuova giornata di Serie A ed è già tempo di schierare le formazioni per il fantacalcio. Ultime giornate di campionato che si preannunciano spettacolari e ricche di gol. Buon per gli attaccanti. meno per difese e portieri. Ultimi dubbi da sciogliere per i fantallenatori. Ecco alcuni consigli della redazione di CalcioWeb.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Siamo alle ultime giornate. Si vedono tanti gol ed è difficile scegliere il portiere da schierare. Puntiamo su Sirigu, che affronta la già retrocessa SPAL, su Sepe, anche se qualche rischio contro il Brescia in trasferta c’è e su Handanovic. Da evitare Donnarumma contro l’attacco super dell’Atalanta e Meret contro l’esplosivo reparto offensivo del Sassuolo.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Facciamo tre nomi un po’ a sorpresa: Bruno Alves, N’Koulou e l’ex Ranocchia, che potrebbe essere schierato al posto di de Vrij infortunato. Un turno di riposo per Koulibaly, Acerbi e Kjaer. Per loro il rischio è dietro l’angolo.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Chi si esalta nei big match è Gomez. Il ‘Papu’ è da mettere contro il Milan. Ok anche Kulusevski e Joao Pedro: possono tornare al gol. Meglio evitare Kessié, Schone e Locatelli. Per loro partite impegnative e dispendiose.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Cristiano Ronaldo rimane difficilmente a secco per due gare consecutive. Lukaku può tornare al gol contro il Genoa. Anche il ‘Gallo’ Belotti può tornare a cantare. Un nome a sorpresa? Orsolini. No ad Immobile, anche qui a sorpresa. L’ex Pinamonti può patire l’emozione contro l’Inter.