Consigli Fantacalcio 37ª giornata: sì a de Paul e Caputo, da evitare Koulibaly e Zaza

Consigli Fantacalcio 37ª giornata – Ultima settimana di Fantacalcio. Due giornate alla fine, con i fantallenatori chiamati a schierare le formazioni per centrare gli obiettivi. Non facile scegliere viste le possibilità di turnover. Andiamo a vedere chi si può o si deve schierare e chi invece è meglio tenere fuori. Ecco alcuni consigli della redazione di CalcioWeb.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Donnarumma è da mettere. Dopo l’ottima prova contro l’Atalanta (con un rigore parato), il Milan va a Genova contro la Samp. Silvestri (se non dovesse giocare ancora Radunovic) e Strakosha sono quelli che sulla carta hanno gli impegni più facili (SPAL e Brescia). Cragno sta vivendo un ottimo momento di forma, ma a Cagliari arriva la Juve, che pur già campione d’Italia non è mai un ostacolo facile. Meglio evitare il portiere dei sardi. Sconsigliato anche Sepe. Avversaria? L’Atalanta.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Obbligatorio inserire qualche difensore del Verona, in casa contro la SPAL. Puntiamo su Faraoni, efficace anche in zona gol. Kolarov tira i calci piazzati e ha già fatto male al Torino in passato. Gosens (a meno di turnover di Gasperini) è sempre consigliato, così come Theo Hernandez che torna dalla squalifica. Meglio dare un turno di riposo a Koulibaly: il duello con Lukaku si preannuncia intenso. Vicari vive un momento negativo. Evitate anche Iacoponi: Duvan Zapata è un avversario che fa paura.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Papu Gomez è a secco da un po’: contro il Parma può arrivare anche il gol. Lazovic può essere devastante contro la SPAL. Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono praticamente obbligatori ad ogni gara, ancor di più contro il Brescia. Sì anche a de Paul. Da evitare Zielinski, Soriano e Meité.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Caputo segna sempre. Anche contro il Napoli aveva trovato la rete, ma il VAR si è accanito col Sassuolo, c’è voglia di riscatto contro il Genoa. Duvan Zapata può trovare ancora il gol, Immobile non si può tenere fuori. Quando Higuain vede il Cagliari il gol è praticamente scontato. Mettetelo. Sconsigliamo Zaza, Milik e Petagna, non benissimo nelle ultime gare.