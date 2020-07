Consigli Fantacalcio 31ª giornata, le scelte ruolo per ruolo: chi schierare e chi evitare

Consigli Fantacalcio 29ª giornata – Altro turno infrasettimanale in Serie A, il quinto post lockdown di un’estate infuocata. Fase finale del nostro campionato: partite che ormai hanno un peso specifico e alcuni verdetti iniziano a delinearsi. Come di consueto, ecco alcune dritte della redazione di CalcioWeb in merito alla scelta della formazione: i calciatori da schierare e da evitare in ogni ruolo.

PORTIERI

Da evitare – Solita storia dell’avversario dell’Atalanta, quindi la Samp, quindi Audero. No anche a Gabriel (difesa del Lecce colabrodo e a maggior ragione contro la Lazio) e Pau Lopez (momento della Roma abbastanza complesso).

Da schierare – Meret e Sirigu. Il Napoli, per solidità difensiva e atteggiamento conservativo, sa come si protegge la propria porta. La sfida in casa del Genoa, poi, non sembra ostacolo insormontabile. Il portiere del Toro è invece una garanzia, seppur la sua squadra di recente abbia sofferto. Lo scontro diretto contro il Brescia potrebbe essere però la sua partita.

DIFENSORI

Da evitare – Male Yoshida di recente. E adesso va a Bergamo. Occhio. Manca Smalling nella Roma, il sostituto è Fazio. Gli avversari però si chiamano Gervinho e Kulusevski, che vanno ad una velocità assolutamente impensabile per il centrale della Roma. Paz del Lecce potrebbe essere della partita, ma è in dubbio. Un consiglio? Se ce lo avete, non schieratelo.

Da schierare – Ci sentiamo di dire Bonucci, che potrebbe fare il gol dell’ex, già messo a segno ma a maglie inverse. E poi non segna da un po’. Buon momento per Muldur, anche in fase realizzativa. Sfruttate i difensori della Fiorentina, spesso in gol da piazzati.

CENTROCAMPISTI

Da evitare – Pjanic. Lo diciamo da settimane. Pochi bonus e, probabilmente, testa altrove. Contro il Milan non è semplice. Stesso discorso per Eriksen e Chiesa.

Da schierare – Sicuramente Fofana, uno dei trascinatori dell’Udinese. Contro la Spal potrebbe arrivare un altro gol. Calhanoglu dovrebbe essere della partita e diciamo “sì”, visto il buon momento di forma. Gomez torna titolare. Da sfruttare contro la Samp (ve lo dovevamo dire? Il Papu lo mettete sempre, vero?)

ATTACCANTI

Da evitare – Pinamonti e Sanabria li avete in rosa? Metteteli… da parte. Lozano potrebbe giocare, ma è un rischio.

Da schierare – Tutta la vita Boga, che vive un gran momento di forma. Voglia di riscatto dell’ex per Higuain, chance per lui vista l’assenza di Dybala. Fiducia a Belotti, contro il Brescia, e al solito Immobile, affamato. Riscatto Dzeko.