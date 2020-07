Convocati Atalanta – Muriel c’è, Ilicic no: lo sloveno ancora out, ecco le sue condizioni

Convocati Atalanta – Il tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani a Verona. Spiccano sorprese in attacco: se Muriel ha recuperato, dopo l’incidente domestico, la stessa cosa non si può dire per Ilicic. Lo sloveno è ancora out e ha avuto a che fare con più di un problema dopo la ripresa. “Muriel sta bene, si è allenato. Può essere disponibile, in questo momento ci siamo tutti a parte Ilicic, lo stiamo cercando di recuperare al meglio anche dal punto di vista fisico”, le parole dell’allenatore degli orobici in conferenza stampa. Questa, invece, la lista ufficiale dei convocati.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Czyborra, Djimsiti, Hateboer, Palomino, Sutalo,

Centrocampisti: Da Riva, De Roon, Freuler, Pasalic, Tameze.

Attaccanti: Gomez, Malinovskyi, Muriel, Zapata.