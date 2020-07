Coronavirus, il comunicato del club: “12 nuovi casi di COVID, 28 gli attualmente positivi”

In Spagna è sempre delicata la situazione legata al Coronavirus. Si sono registrati dei nuovi casi che rischiano di condizionare pesantemente il futuro. Caos in casa Fuenlabrada. Come riportano i canali ufficiali del club nella Comunità di Madrid, sono saliti addirittura a quota 28 i dipendenti attualmente positivi al Coronavirus, nelle ultime ore si sono registrati 12 nuovi casi in più.

“Ci sono un totale di 12 nuovi casi. Quattro dei nuovi casi sono a Madrid e non hanno avuto contatti dalla partita contro l’Elche del 17 luglio. Gli altri otto nuovi casi sono stati negativi da sabato 18 e, dopo otto giorni e nonostante siano stati isolati nelle loro stanze negli ultimi sei giorni, oggi i risultati sono stati positivi. Inoltre, tra i 12 nuovi casi c’erano due persone con anticorpi che avevano già superato la malattia e, tuttavia, si sono dimostrate positive in quest’ultimo test. Stiamo valutando le misure da prendere alla luce della situazione che stiamo vivendo e oggi inizieremo i contatti con LaLiga. Inoltre, si informa che il giocatore ricoverato ieri è stabile e con sintomi non gravi derivati ​​da COVID-19”.