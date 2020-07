L’attaccante del Real Madrid Vinicius Jr è risultato negativo al tampone per il Coronavirus. Dopo un primo tampone non andato a buon fine, poiché non si è riusciti a determinare la positività o negatività al virus, il club madrileno ha ripetuto il test, che ha dato esito negativo. Vinicius Jr può quindi tornare a disposizione di Zidane in vista della gara di domani sera contro il Deportivo Alaves.