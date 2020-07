Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Coronavirus. E’ morto Cesar Salinas, presidente della Federazione calcistica boliviana (Fbl). La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal vice ministro dell’interno. “Cesar Salinas è deceduto, amico, sostenitore e presidente del Club The Strongest e della Fbl”, ha scritto su Twitter Wilson SantaMaria.

Il 58enne era ricoverato dal 9 luglio in una clinica nella capitale boliviana, La Paz. Come riferisce La Razon aveva ricevuto una donazione di plasma dal portiere della selezione boliviana, Carlos Emilio Lampe, guarito recentemente al Coronavirus. Al momento, la Bolivia ha registrato 58.136 casi di Covid-19, in totale 2.106 morti.