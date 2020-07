Se in Italia la situazione legata al Coronavirus migliora, non si può dire lo stesso del resto del mondo. La Romania è tra i Paesi più colpiti e nelle ultime ore anche una vecchia conoscenza della Serie A è stata ricoverata in ospedale. Si tratta di Dan Petrescu, ex terzino del Foggia. Come riporta il ‘The Sun’, l’attuale allenatore del Cluj è stato portato d’urgenza in ospedale a causa dei sintomi da Coronavirus, diventando così la tredicesima persona all’interno del club ad aver contratto la malattia. Petrescu, mito del calcio romeno, verrà tenuto in osservazione e si valuterà se potrà proseguire le cure in isolamento domiciliare. Petrescu ha giocato in Italia con il Foggia di Zeman e, per una stagione, con il Genoa.