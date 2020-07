Coutinho a Napoli: la FOTO infiamma i tifosi in chiave mercato

Una foto che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. Il club azzurro ha ritrovato grande fiducia, la vittoria contro la Roma è stata entusiasmante e l’obiettivo adesso è provare a confermarsi. Ma il pensiero è anche rivolto alla prossima stagione, inevitabilmente ci saranno novità in entrata ed uscita. Qualche giorno di vacanza per Philippe Coutinho, attaccante brasiliano del Barcellona, reduce da una stagione in prestito al Bayern Monaco, il calciatore si trova a Napoli.

Il giocatore ha cenato in città in un ristorante giapponese e ha fatto visita al connazionale Allan. I tifosi ovviamente si sono scatenati con foto e autografi. Poi Coutinho ha pubblicato un breve video del suo giro in motoscafo nel Golfo di Napoli. Per il momento la visita non ha nulla a che fare con il calciomercato, ma nel calcio mai dire mai.