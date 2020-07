Disastro Giua, modificata anche la pagina Wikipedia: “arbitro scarso e incompetente”

Non sono mancate le critiche nei confronti dell’arbitro Antonio Giua, reduce da una direzione di gara veramente discutibile nella partita del campionato di Serie A tra Parma e Napoli. Ma in generale sono tanti i dubbi sulle qualità del fischietto di gara, non sono mancati infatti gli errori anche nelle recenti gare.

Nella sfida tra le squadre di D’Aversa e Gattuso ha fischiato tre calci di rigore, tutti eccessivi dopo aver rivisto le immagini. “Che rigore è questo? Kulusevski è caduto da solo. Ma va bene, noi potevamo fare meglio. Non siamo fortunati con questo arbitro”, sono le dichiarazioni a caldo dell’allenatore azzurro. Gli utenti di Wikipedia hanno deciso di modificare la pagina di Giua: “arbitro incompetente, scarso e venduto” oppure “incompetente che non sa arbitrare in Serie A”. Ovviamente, poi, la pagina originale è stata ripristinata.